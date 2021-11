Resident Evil Village: un cosplay di Bela Dimitrescu bella e letale della giapponese Tako

Nelle gotiche e spettrali atmosfere di Resident Evil: Village ci si può addentrare nel castello Dimitrescu, uno dei luoghi principali della nuova storia del brand Capcom. Ethan Winters si ritroverà giocoforza a visitare questo castello governato da uno dei quattro sottoposti di Miranda, quella Lady Alcina Dimitrescu che introdusse il primo trailer.

Ma in questo castello non c'è la sola Lady Dimitrescu da temere, dato che la vampira ha dato vita ad altri tre esseri da affrontare in Resident Evil: Village. Tre cadaveri furono infatti rianimati e manipolati, dando vita alle tre cosiddette figlie di Lady Dimitrescu. All'apparenza ragazze normali e attraenti ma con una certa passione per il nero e per il sangue, infesteranno le avventure del giocatore.

Anche loro, così come uno dei volti di questo Resident Evil, hanno riscosso molta popolarità in rete. Non ci sono quindi solo i cosplay di Lady Dimitrescu a colpire il pubblico, bensì anche quelli delle figlie, talvolta prese singolarmente e altre volte in gruppo. In questo caso, la giapponese Takomayuyi ha proposto il suo cosplay di Bela Dimitrescu in tre foto scattate in una casa abbandonata. Di certo un bel lavoro per la cosplayer che riesce a unire bellezza e inquietudine in poche foto.

Bela si mostra insieme a Cassandra Dimitrescu in un altro cosplay di alcune modelle russe.