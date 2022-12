Resident Evil Village: un cosplay di Bela Dimitrescu impegnata in un rituale sacrificale

Il recente esordio di Resident Evil Village Gold Edition ha permesso all'utenza di assaporare i brividi del titolo sviluppato in casa Capcom con una nuova prospettiva. È infatti possibile giocare l'ultima iterazione del franchise horror con una visuale in terza persona che propone un look inedito di personaggi come Lady Bela Dimitrescu.

A inizio dicembre la patch 1.12 ha corretto un grave bug su Resident Evil Village, con i giocatori che possono dunque immergersi nella seconda parte dell'avventura di Ethan Winters senza più paura di brutti imprevisti. Ci penseranno solamente gli antagonisti del titolo a terrorizzare i sogni dell'utenza.

Figlia adottiva della Contessa Alcina Dimistrescu, è la sorella maggiore di Daniela e Cassandra, con le quali alberga nel castello di famiglia. Fu Bela a catturare Ethan, in cerca di sua figlia Rose, e a portarlo dinanzi a sua madre. Tuttavia, non le fu concesso di cibarsi dell'uomo senza il permesso di Miranda. Il protagonista riuscì dunque a sfuggire alla prigionia e durante la fuga a esporre Bela all'aria fredda.

In questo cosplay di Bela Dimistrescu da Resident Evil Village vediamo la spaventosa antagonista con il mento sporco di sangue proveniente dalla sua preda. Nel cosplay di Cataria.xx il classico vestito lungo indossato dalla Dimitrescu è sostituito dalla medesima versione mini, che lascia scoperte le cosce della donna.