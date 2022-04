Resident Evil Village: un nuovo cosplay di Bela Dimitrescu e le sue sorelle

L'est Europa, con paesi come Romania e Bulgaria in prima fila, ha sempre suscitato l'idea di castelli gotici, di boschi fitti e nebbiosi e villaggi sperduti dove la possibilità di morire tra le grinfie di qualche mostro sono elevate. Tutto questo va a comporre l'ambientazione di Resident Evil Village, l'ultimo gioco della serie, per ora.

L'orrore di Resident Evil Village ha funzionato a partire proprio dai luoghi, da cui poteva spuntare un Vlad l'Impalatore o un Dracula ad assaltarci. Al loro posto però, oltre ad alcuni mostri di varia natura, ci sono alcuni dei personaggi più iconici di Resident Evil. Fin dal primo trailer del gioco è stato chiaro che Lady Alcina Dimitrescu avrebbe avuto un ruolo di rilievo, e ancora ora ha più rilevanza di Donna Beneviento e degli altri antagonisti del videogioco. La donna del maniero però non è sola: può contare su tre "figlie", tre esseri immondi che non esiteranno a saltare addosso al giocatore.

Mariia ha deciso di creare un cosplay di Bela Dimitrescu, una delle tre figlie della signora del castello, ma non manca poi di farsi affiancare da Freakessa e Cyxaric, rispettivamente nei panni di Daniela e Cassandra, per creare un triplo cosplay con le figlie di Dimitrescu. La paura di Resident Evil Village ha fatto effetto anche in queste foto?