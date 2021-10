Resident Evil Village: un cosplay di Lady Dimitrescu bella ma inquietante

La saga di Resident Evil è nota per i suoi ambienti crudi e oscuri, ricchi di esseri mutati e vogliosi di sangue. Episodio dopo episodio, abbiamo conosciuto vari personaggi con alcuni dei quali che hanno sostituito la storica protagonista Jill Valentine. Con Resident Evil Village, è Ethan Winters ad avere il ruolo principale.

Nell'ottavo capitolo della serie principale, Ethan dovrà avventurarsi in un villaggio romeno e affrontare creature di ogni tipo per riportare in vita la figlia Rosemary. Uno dei nemici principali di Resident Evil Village è Lady Alcina Dimitrescu, residente in un castello e con atteggiamenti simili a quelli di un vampiro a causa di una mutazione genetica. Dopo aver tolto di mezzo le sue figlie nel castello, sarà Alcina Dimitrescu il bersaglio del protagonista Ethan.

La donna ha fatto subito scalpore fin dal primo trailer di Resident Evil Village conquistando il pubblico. La cosplayer Adamasha ha deciso di interpretare proprio lei come rivelato nelle foto caricate su Instagram. Abbiamo così un cosplay di Lady Dimitrescu affascinante con abito bianco e cappello ma che trasuda pericolosità, sperando che non si trasformi nel giro di poco tempo.

Anche Pugoffka ha mostrato il suo cosplay di Alcina Dimitrescu da Resident Evil Village negli scorsi mesi.