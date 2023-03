Resident Evil Village: un cosplay di Lady Dimitrescu seducente e letale

L'uscita di Resident Evil 4 Remake ha conquistato l'attenzione dei fan della saga horror di Capcom. Prima di tornare in Spagna per affrontare l'avventura di Leon S. Kennedy, alcuni utenti stanno pagando tributo a quella che a tutti gli effetti è l'antagonista più amata degli ultimi anni. Ecco Alcina Dimitrescu in cosplay di Resident Evil Village.

Le origini di Lady Dimitrescu risalgono da una casata nobiliare che secondo la leggenda venne fondata ai tempi di Cesare. Per i suoi primi anni, Alcina non visse nel castello Dimitrescu, situato in villaggio di montagna isolato in Europa, ma vi fece ritorno quando le terre di famiglia caddero sotto il controllo di un culto neopagano.

La Dimitrescu soffriva di una malattia di sangue ereditaria e in seguito all'incontro con Madre Miranda venne infettata dal parassita Cadou. Alcina ottenne la vita eterna e incredibili capacità rigenerative, ma a causa della sua malattia doveva ingerire regolarmente elevate quantità di sangue e carne umana.

A celebrare Lady Dimitrescu è la cosplayer Anna Aifert. In questa interpretazione seducente, ma letale ritroviamo Alcina, una donna alta e dalla pelle pallida i cui capelli scuri vengono coperti da un largo cappello borsalino. La Dimitrescu indossa un lungo abito da sera bianco e del rossetto rosso. Il suo aspetto non deve però ingannare, poiché i suoi lunghissimi artigli sono pronti a soddisfare la sua eterna brama di sangue.