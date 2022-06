Resident Evil Village: un cosplay di Lady Dimitrescu sprigiona la sua eleganza oscura

Ci sono diversi villain nel mondo di Resident Evil. Capcom ha fatto proseguire a lungo questa saga, che qualche anno fa è giunta alla sua ottava iterazione - considerando solo la serie principale - intitolata Resident Evil Village. Il videogame di Capcom è uno degli horror da giocare ad Halloween grazie alle sue atmosfere tenebrose.

Di conseguenza, ci sono alcune figure che sono prominenti nel franchise, con Resident Evil Village che subito si è contraddistinto per la figura di una cattiva in particolare, la vampirica Lady Dimitrescu. Anche se non è lei il vero nemico finale del videogioco, è stata certamente quella che ha avuto più fascino sui giocatori fin dalla sua prima apparizione nel trailer di lancio di Resident Evil Village.

Carnagione biancastra, capelli neri, abito bianchissimo e un cappello; un modo di presentarsi e un outfit che danno una certa eleganza e fascino al personaggio la quale, tuttavia, ha una natura molto più nascosta e mostruosa. Non ci concentreremo su quest'ultima forma, ma sulla classica che ormai è ben impressa in tutti, non soltanto nella mente dei videogiocatori di Resident Evil. Il merito va anche alle cosplayer come Bobeczek, che ha deciso di rappresentare Lady Dimitrescu in un cosplay affascinante ma comunque dall'aura oscura, con tanto di artigli sfoderati.

Intanto non dimenticatevi di recuperare la speedrun di Resident Evil Village.