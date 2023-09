Resident Evil Village ha una data di lancio su iPhone e iPad: prevista una prova gratis

Capcom ha approfittato del risalto mediatico garantito dal Tokyo Game show 2023 per annunciare la data di lancio di Resident Evil Village su iPhone 15 Pro, iPad Pro e iPad Air, aggiungendo ulteriori dettagli sui prezzi e le modalità di distribuzione del gioco. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Quando esce Resident Evil Village su iOS?

Capcom ha confermato che Resident Evil Village verrà pubblicato sui dispositivi mobile di Apple il 30 ottobre 2023, dunque giusto in tempo per la festività di Halloween, la cui atmosfera tenebrosa ben si confà ad un videogioco horror come questo. In Giappone verrà venduto al prezzo di 4.990 yen, che al cambio corrispondono a circa 31,50 euro, mentre l'Espansione dei Winters (che tra le altre cose comprende la storia aggiuntiva Le Ombre di Rose e la visuale in terza persona) verrà proposta a parte al costo di 2.000 yen (circa 12,60 euro al cambio). I prezzi per il mercato occidentale non sono ancora stati confermati, tuttavia potete aspettarveli nel medesimo ordine di grandezza.

I curiosi avranno l'opportunità di provare Resident Evil Village in maniera gratuita: scaricando l'applicazione del gioco sarà infatti possibile affrontare la prima parte dell'avventura in modo da familiarizzare con il sistema di controllo e saggiare le potenzialità grafiche della versione iOS di Resident Evil Village (che supporterà anche il ray tracing) prima di mettere mani al portafoglio.

Capcom non si è invece sbottonata sulla data di lancio della versione iOS di Resident Evil 4, che per il momento rimane confermata in un generico 2023. Il remake del quarto capitolo della saga verrà proposto ad un prezzo maggiore, ossia 7.990 yen (50 euro circa), con l'aggiunta del DLC Separate Ways a 1.000 yen (poco più di 6 euro). Come per Resident Evil Village, l'applicazione si concederà al download gratuito per permettere ai giocatori di provare la prima area del gioco senza spendere neppure un centesimo.

Quali dispositivi iOS supportano Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake?

Per giocare alle versione iOS di Resident Evil Village e Resident Evil Remake 4 avrete bisogno di uno di questi dispositivi:

iPhone

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPad Pro (12.9" M1 5a generazione)

iPad Pro (11" M1 3a generazione)

iPad Pro (12.9" M2 6a generazione)

iPad Pro (11" M2 4a generazione)

iPad Air (M1 5a generazione)

Per quanto riguarda il sistema operativo, sono richiesti