Resident Evil Village day one rotto: l'horror Capcom è in vendita? Occhio agli spoiler

Nonostante manchino ancora diversi giorni all'attesissimo lancio di Resident Evil Village, in rete giungono le prime segnalazioni, con tanto di foto della custodia, di chi afferma di aver già potuto mettere le mani su una copia del kolossal horror di Capcom.

Alcuni utenti australiani che hanno effettuato il preordine del titolo sulle maggiori piattaforme di ecommerce, infatti, si stanno affacciando sui social e sui principali forum per informare gli appassionati dell'avvenuta spedizione anticipata di RE Village.

Le segnalazioni in questione, lo ribadiamo, per il momento sembrano riguardare solo ed esclusivamente il mercato australiano, ma la situazione è in divenire e non sappiamo se la (per ora ipotetica) rottura del day one di Resident Evil Village possa riguardare anche i mercati nordamericani ed europei.

Ad ogni modo, come avvenuto in passato con la vendita anticipata di altri titoli altrettanto attesi dal pubblico, il nostro consiglio non può che essere quello di prestare particolare attenzione alle indiscrezioni e, purtroppo, agli inevitabili spoiler su gameplay, storia e ambientazioni di RE Village che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori riscontri alla notizia della rottura del day one di RE Village in Australia e in altre regioni, vi ricordiamo che il lancio ufficiale del titolo è previsto per il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro ultimo speciale sulla demo estesa di Resident Evil Village.