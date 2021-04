Resident Evil Village: la seconda demo appare sui server PlayStation, presto disponibile?

Dopo aver concesso ai possessori di PS5 un fugace assaggio del suo nuovo survival horror con una demo dimostrativa, Capcom ha precisato che avrebbe distribuito una seconda demo giocabile di Resident Evil Village durante la stagione primaverile.

Come è possible notare visitando il portale OrbisPatches, la demo di Resident Evil Village è improvvisamente apparsa sui server PlayStation. Il file pesa in totale 284MB ed è stato caricato in data 27 marzo 2021 nel suo aggiornamento 1.01, che ha introdotto alcuni fix di alcuni bug della build precedente. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma tutto ciò lascia presagire che Capcom si stia preparando ad annunciare la data di lancio ufficiale della seconda demo dell'horror game, che verrà resa disponibile per il download sugli store online delle piattaforme di riferimento. La compagnia nipponica ha specificato che, a differenza della prima versione di prova lanciata su PS5, questa seconda demo conterrà una porzione più corposa di gameplay, e permetterà dunque di farsi un'idea più concreta delle nuove meccaniche di gioco e dei nuovi orrori a cui andremo incontro in questa nuova iterazione della serie.

Ricordiamo ai lettori che Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre ad aver approfondito il personaggio di Lady Dimitrescu, Capcom ha recentemente mostrato un nuovo video gameplay del survival horror in versione PS4 Pro.