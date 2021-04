Resident Evil Village, Demo pronta al via: si parte domenica, anche su Xbox, Stadia e PC

Il debutto dell'atteso sequel di Resident Evil 7: Biohazard è pronto a farsi strada sul mercato: circostanza che il team di Capcom ha deciso di festeggiare con uno speciale evento di lancio di Resident Evil: Village.

Prima di avventurarsi tra le inquietanti vie del villaggio che ospiterà la nuova disavventura di Ethan Winters, i giocatori hanno l'occasione di testare con mano il survival horror. Ancora una volta, si appresta infatti a tornare disponibile un assaggio della produzione. Approdata in precedenza solamente su console Sony, la Demo di Resident Evil: Village è ora pronta a raggiungere anche i lidi degli hardware Microsoft e del cloud gaming Google.



Ricordiamo infatti che il contenuto tornerà ad essere disponibile a partire da domani, domenica 2 maggio alle ore 02:00 della notte italiana. Il test, in precedenza approdata soltanto su PlayStation 4 e PlayStation 5, sarà disponibile anche su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Gli utenti di tutte le piattaforme supportate da Resident Evil: Village avranno dunque la possibilità di testare con mano la Demo di 60 minuti. Quest'ultima, lo ricordiamo, include due sezioni di gioco, una dedicata al villaggio ed una ambientata nel castello Dimistrescu.



Originariamente prevista per sole 24 ore, la Demo di Resident Evil: Village è stata estesa e si protrarrà dunque per una intera settimana, con chiusura dell'esperienza prevista per le ore 02:00 di lunedì 10 maggio.