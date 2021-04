Resident Evil Village: la demo del Castello a confronto su PS4 e PS5

Le porte del Castello di Lady Dimitrescu si sono spalancate con diverse ore di anticipo per i giocatori PlayStation statunitensi, che hanno già potuto partecipare alla seconda parte dell'Accesso Anticipato della demo di Resident Evil Village.

In Italia bisogna pazientare un altro po'. Ufficialmente, l'accesso al Castello sarà consentito per un totale di trenta minuti nella fascia oraria compresa tra le 19:00 di oggi 25 aprile e le 03:00 di domani 26 aprile, ma con un piccolo trucchetto - ovvero accedendo al PlayStation Store USA - era già possibile giocarci la scorsa notte (non provate a farlo ora, l'Accesso Anticipato statunitense si è già concluso). In questo modo abbiamo registrato il gameplay della demo del Castello di Resident Evil Village in italiano, mentre il canale YouTube ElAnalistaDeBits è riuscito a realizzare un'analisi tecnica, mettendo a confronto la versione dimostrativa su PlayStation 4, PS4 e PlayStation 5.

Oltre alle ovvie differenze grafiche, a spiccare è l'incredibile velocità dei caricamenti sulla console di nuova generazione. Su PS5 bastano 3 secondi per entrare nella partita, mentre su PS4 e PlayStation 4 Pro fino a 30 secondi! Per il resto, il video ci permette di apprezzare le differenze di risoluzione (che varia da un minimo di 900p su PS4 a un massimo di 4K in Checkerboard Rendering su PS5), come varia l'effettistica e il framerate da una console all'altra e l'impatto del Ray-Tracing su PlayStation 5. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che la demo di Resident Evil Village verrà proposta nella sua interezza e su tutte le piattaforme dalle 02:00 di domenica 2 maggio alle 02:00 di lunedì 2 maggio, concedendo a tutti i giocatori 60 minuti per esplorare sia il Villaggio sia il Castello.