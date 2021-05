Resident Evil Village Demo: come resettare il timer su PC

La demo di Resident Evil Village è disponibile per il download su tutte le piattaforme, con un limite temporale di 60 minuti di gioco totali divisi tra il Castello e il Villaggio. C'è però chi ha trovato il modo di forzare il timer su Steam.

Di seguito illustriamo il procedimento pubblicato da un utente su Steam a scopo didattico ma ricordatevi che si tratta di una violazione alle condizioni d'uso stabilite da Capcom, dunque vi invitiamo a non mettere in pratica quanto riportato, pubblichiamo la guida solo per dovere di cronaca.

La prima cosa da fare è disattivare Steam Cloud per la Demo di Resident Evil Village e successivamente scaricare Steam Achievement Manager (SAM). Cancellate i salvataggi locali nella seguente cartella:

DRIVE:Steam-userdata-Steam ID-1541780-remote-win64_save

Adesso avviate SAM e la demo di Resident Evil Village, disabilitate achievement e statistiche e poi confermate. Adesso la demo potrà essere giocata senza alcun limite temporale, c'è da dire però che alcuni utenti su Steam non sono riusciti a portare il termine il processo a causa di un messaggio di errore mentre in altri casi il procedimento è andato a buon fine.

Resident Evil Village sarà disponibile dal prossimo 7 maggio in Europa su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.