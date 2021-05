Resident Evil Village: demo a confronto su PS5 e Xbox Series X|S: dove gira meglio?

La demo di Resident Evil Village è finalmente disponibile su tutte le piattaforme (e lo sarà fino a lunedì 10 maggio), e ciò non ha solo permesso a tanti giocatori di addentrarsi nel villaggio e nel castello, ma anche ad alcune realtà specializzate di mettere a confronto il comparto tecnico su differenti console.

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha immediatamente effettuato una video comparativa mettendo fianco a fianco le versioni della demo di Resident Evil Village per le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per quanto concerne le due console più potenti, è davvero difficile trovare delle differenze a livello grafico (quantomeno in questa tipologia di comparativa), dal momento che entrambe si spingono fino alla risoluzione 4K in checkerboard rendering, con possibilità di attivare il Ray-Tracing. Xbox Series X presenta in ogni caso un leggero vantaggio in termini di performance, riuscendo a raggiungere i 60fps più agevolmente in determinate situazioni con RT attivo, mentre PS5 offre caricamenti più veloci. Xbox Series S presenta una risoluzione a 1440p e, se il Ray-Tracing è disabilitato, un framerate di 60fps: se attivo, invece, la fluidità subisce un pesante colpo, mantenendosi attorno ad una media di 40fps.

Giudicate voi stessi guardando la video-comparativa in apertura di notizia. La demo di gameplay di Resident Evil Village resterà a disposizione su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia fino alle ore 02:00 di lunedì 10 maggio. Attenzione però! Avete solamente 60 minuti di tempo per attraversare il Villaggio e il Castello!