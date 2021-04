Resident Evil Village Demo: data di uscita e contenuti, accesso anticipato su PlayStation

Durante il Resident Evil Showcase del 16 aprile Capcom ha annunciato la data di uscita della nuova demo di Resident Evil Village, questa sarà disponibile su tutte le piattaforme al contrario della demo Maiden pubblicata a gennaio in esclusiva su PlayStation. Ma quali contenuti includerà e quando esce la seconda demo?

Iniziamo precisando che la demo sarà a tempo, i giocatori avranno 60 minuti per esplorare due diverse aree, il villaggio e il castello. In Europa sarà possibile giocare dalle 02:00 del mattino del 2 maggio e fino alla stessa ora del 3 maggio, tuttavia è prevista una fase ad accesso anticipato su PS4 e PS5. Dal 18 aprile alle 17:00 e fino alle 01:00 del mattino del 19 aprile i giocatori su PlayStation potranno scaricare la demo con la sequenza del villaggio e giocare liberamente per 30 minuti. Dalle 17:00 del 25 aprile e fino alle 01:00 del 26 aprile sarà invece possibile esplorare il castello sempre per un massimo di mezz’ora.

Il 2 maggio la demo sarà disponibile per tutti su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia con 60 minuti di gioco libero e senza restrizioni tra le due zone da visitare, a partire da oggi è possibile effettuare il preload su PlayStation Store. Gli utenti PlayStation potranno dunque mettere le mani sulla demo del villaggio da questa domenica mentre la demo del castello arriverà il prossimo weekend, infine a inizio maggio tutti potranno scaricare la seconda versione dimostrativa, a pochi giorni dal lancio del gioco completo, in uscita il 7 maggio.