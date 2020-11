Resident Evil Village, tra Demo e finestra d'uscita: tutti gli ultimi leak in video!

L'inizio del novembre videoludico è stato testimone di un attacco ransomware ai danni di Capcom, con il colosso dell'industria che si è vista sottrarre dati e informazioni sensibili sulle proprie attività.

A seguito di una richiesta di pagamento da parte del gruppo hacker responsabile dell'azione, la compagnia ha avviato indagini in collaborazione con la polizia di Osaka. Questo non ha tuttavia impedito il diffondersi in rete di un ampio numero di leak legati ai possibili futuri progetti di casa Capcom. Molti di questi hanno coinvolto il brand di Resident Evil, con prevedibilmente al centro della scena l'attesissimo ottavo capitolo della saga survival horror. Oltre a dettagli su DLC ed edizioni speciali di Resident Evil Village, la fuga d'informazioni si è concentrata anche su piattaforme di lancio, periodo d'uscita ed ulteriori aspetti del gioco.

Per presentarvi la peculiare situazione e riassumere tutti i leak legati a Resident Evil Village emersi in seguito all'attacco a Capcom, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato. Come ormai da tradizione, potete trovare il filmato sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye. Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione! Che cosa ne pensate di questa nuova selezione di informazioni, vi augurate che vengano effettivamente ufficializzate?