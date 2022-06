Resident Evil Village: demo gratis su Stadia per tutti, non serve un account

Se non avete mai provato Resident Evil Village e siete curiosi di fare un viaggio nell'horror creato da Capcom, sappiate che è possibile approfittare della nuova iniziativa grazie alla quale la versione demo del gioco è disponibile in streaming.

A differenza di quanto accade solitamente con le versioni di prova in streaming, quella dell'ottavo capitolo della serie Capcom è facilmente accessibile e non richiede alcun tipo di registrazione. L'azienda di Osaka si è affidata infatti a Google Stadia per consentire ai giocatori di usufruire di questa versione di prova e, sebbene sia del colosso di Redmond la tecnologia che muove la demo, non è sulla piattaforma di Stadia che potrete avviare la demo. Chiunque sia interessato a giocare la versione di prova di Resident Evil Village non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale della demo, cliccare sul tasto per avviarla ed inserire la data di nascita: nel giro di pochi istanti vi ritroverete di fronte alla schermata principale del gioco, pronti per partire all'avventura nel Castello o nel Villaggio. La demo include infatti entrambi i livelli proposti da Capcom a ridosso del lancio dell'horror, i quali possono essere giocati senza limiti di tempo.

A proposito del gioco, sapevate che è in arrivo la versione VR di Resident Evil Village?