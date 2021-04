Resident Evil Village Demo: le porte del Castello si spalancano nel nuovo trailer

Capcom, in collaborazione con Sony PlayStation, ha pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Village che ci ricorda dell'imminente apertura delle porte di Castello Dimitrescu in una nuova demo del gioco fornita in esclusiva temporale ai soli giocatori PS4 e PS5.

Le modalità di fruizione della nuova sezione del gioco sono le medesime della scorsa settimana, quando è stato concesso l'accesso al Villaggio. Nella fascia oraria compresa tra le 19:00 di domenica 25 aprile alle 03:00 di lunedì 26 aprile i giocatori PlayStation avranno un totale di 30 minuti di tempo per esplorare il Castello dove risiedono Lady Dimitrescu e le sue tre figlie, sia su PS4 sia su PS5. Se avete già scaricato la demo la scorsa settimana, allora non dovete effettuare nessun download aggiuntivo. La nuova sezione di gioco verrà automaticamente sbloccata nel client che avete già installato all'orario prestabilito. Capcom ha presentato la nuova demo con un trailer che vanta l'accompagnamento musicale di Vanish, brano musicale di GIVĒON.

La demo di Resident Evil Village verrà poi riproposta nella sua interezza (60 minuti di gioco nel Villaggio e nel Castello) su tutte le piattaforme di gioco alle 02:00 del 2 maggio. I giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia avranno a disposizione una finestra temporale di 24 ore per trascorrere un'ora nell'orrore imbastito da Capcom. Il gioco completo verrà invece lanciato il 7 maggio, e nel frattempo vi consigliamo di fare attenzione in rete poiché il day-one di Resident Evil Village è stato rotto in alcune parti del mondo, quindi del materiale video potrebbe finire in rete.