Resident Evil Village: la demo a porte chiuse svela uccisioni ambientali e shotgun

Sebbene la presentazione di Resident Evil Village al Tokyo Game Show 2020 non sia stata densa di novità, alcuni fortunati giornalisti presenti fisicamente all'evento hanno potuto assistere ad una demo giocata al momento dagli sviluppatori.

La versione dimostrativa del gioco ha coinvolto le primissime fasi dell'avventura. Stando a quanto dichiarato da chi ha assistito a questa presentazione, gli abitanti del villaggio si mostrano "strani" sin da subito e malgrado le temperature rigide sono quasi del tutto nudi. Ad un certo punto Ethan, il protagonista, si ritrova a dover fuggire dal villaggio mentre gli abitanti lo braccano e un nemico "molto forte" gli sta alle calcagna. Durante questa fase è possibile anche raccogliere un fucile a pompa e, in base ad alcune scelte, parte del villaggio potrebbe andare in fiamme. Tra gli altri elementi legati al gameplay emersi da questa demo troviamo la possibilità di uccidere o stordire i nemici con elementi dello scenario (si parla ad esempio di scaffali che possono essere fatti cadere sul nemico) e la possibilità di raccogliere sempre un oggetto dai corpi inermi degli avversari. Torna infine il crafting, che consente al giocatore di combinare gli oggetti ritrovati in giro per il mondo di gioco e creare munizioni, cure e tanto altro.

Vi ricordiamo che al momento il gioco è previsto esclusivamente su PC e console next-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X/S), ma Capcom ha di recente confermato che le versioni Xbox One e PlayStation 4 di Resident Evil Village potrebbero arrivare.