Resident Evil Village e Devil May Cry 5 Special Edition al Tokyo Game Show: i dettagli

Mancano ormai pochi giorni all'avvio dell'edizione digitale del Tokyo Game Show e molte software house si preparano a trasmettere appuntamenti speciali in diretta streaming.

Tra queste ultime troviamo anche Capcom, pronta a portare all'attenzione del pubblico internazionale intriganti novità legate a due giochi di prossima uscita: Resident Evil Village e Devil May Cry 5 Special Edition. La divisione asiatica del colosso videoludico rende infatti noto il programma dettagliato degli eventi, che vi riportiamo di seguito.

L'appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, a partire dalle ore 14:00 del fuso orario nostrano, con la seguente scaletta:

14:00 - Apertura - con traduzione in inglese

14:05 – Devil May Cry 5 Special Edition - presentazione con traduzione in inglese

14:30 – Informazioni aggiuntive 1

14:40 – Resident Evil Village - presentazione con traduzione in inglese

15:10 – Resident Evil Vilage - tavola rotonda con ospiti

15:40 – Informazioni aggiuntive 2 e chiusura

Nella prima sezione in diretta dedicata a Resident Evil Village, saranno presenti i Producer, pronti a condividere retroscena sullo sviluppo del gioco e novità sulla serie di Resident Evil. Per la tavola rotonda, i due professionisti saranno raggiunti da Eiko Kano.In seguito all' annuncio di Devil May Cry 5 Special Edition , l'evento al Tokyo Game Show sarà invece la vetrina adatta per osservare unadella riedizione. Per l'occasione, saranno ospiti Matthew Walker (Producer), Hideaki Itsuno (Director) e Junya Kumabe (Main Planner).