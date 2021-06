Resident Evil Village: difficoltà da incubo grazie ad una nuova mod

Capcom ha già trovato il modo di mettere alle strette anche il più abile dei giocatori con la difficoltà Villaggio delle Ombre di Resident Evil Village, sbloccabile dopo aver terminato almeno una volta la campagna del nuovo survival horror (o acquistando la versione Deluxe del gioco).

Dal momento che in tanti ormai hanno portato a termine svariate volte la nuova esperienza orrorifica di Capcom ottenendo le armi più potenti e sbloccando i trucchi per le munizoni infinite, il modder Exqray ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella della difficoltà.



La modalità "madness" creata dal modder non apporta sostanziali cambiamenti al gameplay, bensì va a ritoccare i valori parametrici dei nemici, i quali godranno di un quantitativo di punti vita maggiore e di una velocità di movimento leggermente incrementata. Ciò che potrebbe intimorire i più è però la riduzione dell'efficacia delle proprie armi, che quindi infliggeranno meno danni alle creature mostruose che ci troveremo di fronte. Secondo Exqray, la modalità Villaggio delle Ombre può essere portata agilmente a termine in quattro o cinque ore, se si dispone dei giusti mezzi. Questa nuova mod dovrebbe insomma rendere la vita più complessa anche ai giocatori più sicuri di sé.

Per installare il tutto potete dirigervi su Nexus Mod dove troverete sia il contenuto amatoriale che FluffyQuack Mod Manager, un programma che servirà per installare la mod all'interno della versione PC del survival horror.