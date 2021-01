Resident Evil Village: Digital Foundry analizza Maiden su PS5, ecco il video

Con la pubblicazione a sorpresa della demo Maiden di Resident Evil Village su PlayStation 5 non poteva mancare l'analisi dei famosi tecnici di Digital Foundry che hanno dato un primo sguardo alla nuova produzione targata Capcom.

Come si evince dall'ultimo video pubblicato dai tecnici britannici, Maiden su PlayStation 5 si presenta con una risoluzione finale di 3840 x 2160 pixel, un 4K raggiunto grazie all'eccellente implementazione della tecnologia di checkerboard che porta in dote il RE Engine. L'upscaling in questione raggiunge livelli di eccellenza, avvicinandosi in maniera impressionante ai livelli qualitativi del rendering nativo. Ottima anche la gestione dei materiali e le ricche geometrie offerte dalla demo. Una menzione particolare merita l'HDR che nel caso specifico sembra fornire una marcia in più alla qualità grafica generale, soprattutto per quanto riguarda i livelli dei neri. L'unica nota dolente è rappresentata dalla presenza di alcune texture a bassa risoluzione che si notano soprattutto nelle visuali ravvicinate.

La gestione del Ray Tracing sembra essere simile a quanto visto su Devil May Cry 5 Special Edition: l'impatto finale è relativo e i riflessi vengono espressi a bassa risoluzione, anche se si nota un miglioramento rispetto al passato. Purtroppo la demo non riesce a sostenere i 60 fps in maniera costante, con il framerate che tende a scendere nelle grandi aree e nei momenti più concitati.

Ovviamente questa analisi preliminare non può essere presa come rappresentazione del prodotto finale, mancando ancora diversi mesi all'uscita del gioco. C'è tutto il tempo per Capcom di ottimizzare e di limare ogni problematica. In attesa della seconda demo, vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S.