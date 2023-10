Resident Evil Village è disponibile sia su iPhone che su iPad

L'attesa è giunta al termine e, a partire da oggi, tutti i possessori dei dispositivi Apple più performanti possono procedere con l'acquisto di Resident Evil Village.

Capcom ha infatti pubblicato l'ottavo capitolo della serie di survival horror sull'App Store, dov'è possibile acquistarne una copia per poi giocarci sui pochi dispositivi portatili compatibili (non vale il cross-buy, poiché l'edizione per MacOS è venduta separatamente).

Ecco di seguito i requisiti di sistema minimi per far girare il gioco:

iPhone: richiede iOS 17.0 o versioni successive e un dispositivo con chip A17 Pro o versioni successive

richiede iOS 17.0 o versioni successive e un dispositivo con chip A17 Pro o versioni successive iPad: richiede iPadOS 17.0 o versioni successive e un dispositivo con chip M1 o versioni successive

In poche parole, su smartphone possono giocare solo ed esclusivamente i possessori di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, gli unici dispositivi che montano l'A17 Pro. Per quel che riguarda invece l'iPad, il numero di tablet compatibili è più generosa, poiché a montare l'M1 sono sia gli ultimi iPad Air che gli iPad Pro delle ultime generazioni.

Occorre precisare che l'app è scaricabile gratuitamente, ma i contenuti vanno acquistati sotto forma di microtransazioni:

Gioco base: 15,99 euro

Pacchetto DLC (con bonus): 9,99 euro

Accesso completo: 1,99 euro

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come gira Resident Evil Village su iPhone e iPad.