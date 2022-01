Resident Evil Village: DLC in arrivo quest'anno insieme a Re:Verse?

Capcom ha pubblicato un breve messaggio di auguri nel primo numero del 2022 di Famitsu che raccoglie brevi messaggi augurali da parte di sviluppatori e publisher della scena giapponese.

Il 2022 segnerà il trentacinquesimo anniversario di Mega Man e Street Fighter, tuttavia la casa di Osaka non ha specificato nulla a riguardo e non sappiamo se siano previsti giochi, eventi o merchandising per celebrare queste ricorrenze.

Capcom ha annunciato invece l'arrivo di novità per Monster Hunter Rise, riferendosi probabilmente all'arrivo del gioco su PC e al lancio dell'espansione Sunbreak attesa per l'estate. Spazio anche a Resident Evil, con la compagnia che sta lavorando per "fare in modo che sempre più giocatori possano conoscere la serie", non è escluso che si stia lavorando su riedizioni di vecchi giochi della saga e dovrebbero esserci novità anche per quanto riguarda la pubblicazione di DLC.

Secondo un rumor ci sarebbero almeno due o tre DLC di Resident Evil Village in programma e almeno uno di questi sarebbe collegato al futuro Resident Evil 9, ovviamente il publisher giapponese non ha assolutamente confermato, dando appuntamento ai prossimi mesi per "novità su RE Village".

E ci sarebbe da capire anche che fine ha fatto lo scomparso Resident Evil ReVerse, inizialmente previsto insieme a Resident Evil Village, successivamente rimandato all'estate 2021 e poi ancora all'anno in corso.