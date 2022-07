Resident Evil Village, il DLC in azione: nuovo trailer per Le Ombre di Rose

A poco più di un mese di distanza dal reveal del DLC Le Ombre di Rose di Resident Evil: Village, dal team di Capcom arrivano a sorpresa nuove informazioni sul contenuto aggiuntivo.

Il colosso giapponese ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato all'ampliamento della storia di Resident Evil: Village. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato torna ad accompagnarci alla scoperta dell'offerta contenutistica parte del DLC Le Ombre di Rose.



Capcom conferma così nuovamente che quest'ultimo introdurrà nel survival horror una modalità di fruizione in Terza Persona, andando così ad accontentare tutti gli appassionati che non si trovano a proprio agio con l'approccio in Prima Persona. Spazio inoltre a nuovi personaggi per la modalità Mercenari, che accoglierà al suo interno Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu. Inclusi nel pacchetto anche due nuovi livelli: Villaggio Infernale e Fiume Infernale.



Infine, Le Ombre di Rose proseguirà la storia di Resident Evil: Village, concentrandosi sulla figura di Rosemary, la figlia di Ethan Winters. A 16 anni di distanza dagli eventi che hanno sconvolto la vita della piccola, il DLC ci pone nei panni di una ragazza ormai adolescente. Ora, la protagonista vive un'esistenza pressoché normale, ma continua a rifiutare i suoi poteri. Determinata a sigillarli una volta per tutte, Rosemary si immergerà nel mondo della coscienza del megamicete, ma qui troverà ad attenderla qualcosa di imprevisto. Di fronte a Rosemary si staglia infatti "una dimensione straordinaria, lontana dalla realtà del passato: una collezione di ricordi del villaggio assimilati dal megamicete".



Come noto, i contenuti della Gold Edition di Resident Evil: Village saranno disponibili a partire dal prossimo 28 ottobre 2022, giusto in tempo per Halloween. Nel medesimo giorno, approderà sul mercato anche Resident Evil Re: Verse.