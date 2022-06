Resident Evil Village: il DLC Shadows of Rose ci riporta nel castello Dimistrescu

Durante lo Showcase Capcom è stata dedicata una piccola parentesi al supporto post-lancio di Resident Evil Village, di cui conosciamo finalmente i dettagli sui contenuti aggiuntivi.

Il pezzo forte dei contenuti in arrivo per il gioco horror è l'espansione della storia che prende il nome di Shadows of Rose, il quale ci permetterà di vestire i panni della figlia di Ethan Winters, ormai adulta, che si ritroverà ad affrontare una pericolosa minaccia all'interno del Castello Dimistrescu. La particolarità dell'espansione riguarda la presenza della telecamera in terza persona, la quale verrà aggiunta anche come opzione per la versione base del gioco.

Altra novità riguarda The Mercenaries Additional Orders, un'aggiunta della modalità arcade che permetterà ai giocatori di affrontare nuove sfide e di utilizzare personaggi molto speciali: oltre a poter controllare Chris Redfield, nel DLC della modalità Mercenari potremo anche prendere il controllo di Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu, due dei boss della storia.

Shadows of Rose, la modalità terza persona e The Mercenaries Additional Orders faranno parte di un DLC acquistabile separatamente, ma sarà possibile ottenere il gioco e tutte le espansioni grazie a Resident Evil Village Gold Edition. Sia i contenuti a pagamento che la versione completa del gioco arriveranno il 28 ottobre 2022.

