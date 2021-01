Resident Evil Village: quanto durerà lo Showcase del 21 gennaio?

In attesa del recentemente annunciato Showcase di Resident Evil Village, i rappresentanti di Capcom forniscono un'importante anticipazione sulla durata dell'evento digitale pianificato per il 21 gennaio.

Con una nota diramata da Capcom sulle pagine del sito giapponese per le pubbliche relazioni PRTimes.jp, l'azienda nipponica sottolinea come lo Showcase dovrebbe durare all'incirca 20 minuti, nel corso dei quali verranno presentati tantissimi contenuti inediti su Resident Evil Village e altri progetti non ancora svelati.

Quanto all'ottavo capitolo "maggiore" dell'opea horror, nel corso dell'evento digitale assisteremo a un nuovo trailer (presumibilmente in cinematica o in computer grafica) e, soprattutto, al primo filmato con scene di gameplay: in coincidenza dello Showcase sarà poi svelato il misterioso gioco multiplayer di Resident Evil per PS4 e Xbox One preannunciato da Capcom con l'apertura di una fase di Beta testing a porte chiuse.

Per saperne di più su Resident Evil Village e sulle ulteriori sorprese che ha in serbo Capcom, quindi, non ci resta che attendere il 21 gennaio e assistere allo Showcase che partirà alle ore 23:00 italiane e del quale, naturalmente, vi forniremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale con notizie e approfondimenti su questo ambizioso titolo next gen destinato ad arrivare nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.