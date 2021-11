Resident Evil Village: Dusk Golem parla di contenuti tagliati e budget

Sebbene siano trascorsi ormai diversi mesi dall'arrivo sugli scaffali di Resident Evil Village, l'horror Capcom continua ad essere nei pensieri dei tanti giocatori in attesa di scoprire qualche dettaglio sui DLC. Nel frattempo il celebre Dusk Golemha svelato numerosi retroscena sullo sviluppo del popolare titolo.

L'insider, ormai noto al pubblico e considerato affidabile, ha diffuso una serie di messaggi che svelano le problematiche incontrate dall'azienda di Osaka nella distribuzione del budget e nella gestione dei tempi di sviluppo, fattori che in più di un'occasione hanno costretto Capcom ad effettuare dei tagli.

Ecco di seguito le parole di Dusk Golem:

"Da quello che ho sentito, nei 6-9 mesi successivi ad un'interruzione per il Covid, Capcom ha accolto numerosi feedback da test interni e sono state fatte delle chiamate per stabilire dove investire tempo e risorse. Alla fine hanno deciso di concentrarsi sul Castello Dimitrescu e sulla Fabbrica di Heisenberg, così da limarla, rivisitarne alcuni aspetti e migliorare il boss finale. Tutto quello che ho scritto è vero al 100%, ma so che qualcuno dubiterà. Moreau doveva avere una sequenza di gioco più lunga con nemici simili a sirene, ma non era molto divertente e non è stata accolta benissimo nei test. Non disponendo di tempo e denaro, hanno direttamente tagliato tutto e modificato pesantemente il resto. Molti dei personaggi secondari sono stati tagliati sempre per via dei feedback negativi e dei problemi di budget."

Non è da escludere quindi che alcuni dei contenuti aggiuntivi in arrivo prossimamente possano includere tutto ciò che il team di sviluppo ha dovuto tagliare in corso d'opera.

In attesa di un annuncio da parte di Capcom, vi ricordiamo che un report suggerisce che i futuri DLC di Resident Evil Village saranno gratis.