Resident Evil Village: c'è chi sta provando a sbloccare il limite orario della Demo su PC

Come sottolineato dai giornalisti di PCGamesN, la nascente scena dei modder di Resident Evil Village sta tentando di sbloccare il limite orario della Demo PC dell'attesissima avventura horror di Capcom.

Il timer interno della versione dimostrativa di RE Village impone infatti agli emuli di Ethan di abbandonare il Villaggio e il Castello Dimitrescu una volta trascorsi 60 minuti. I primi tentativi compiuti dai modder sono andati a vuoto, ma l'utente di Steam conosciuto come "Leaves" afferma di aver escogitato un sistema per aggirare questa restrizione e riportare a zero il timer della Demo di Resident Evil Village.

L'exploit di Leaves è particolarmente complesso e prevede l'esecuzione di diversi passaggi, con interventi sulle cartelle di Steam che potrebbero pregiudicare i salvataggi e i dati installati per il proprio account.

Il nostro consiglio, quindi, non può che essere quello di evitare questo genere di interventi e di godervi l'esperienza a tinte oscure offerta dalla versione dimostrativa del kolossal di Capcom, specie in funzione dell'estensione della durata della Demo multipiattaforma e, naturalmente, del lancio imminente di RE Village su PC, console e Google Stadia. Per rimanere in tema, eccovi un video confronto che mostra dove gira meglio la Demo di RE Village su PS5 e Xbox Series X/S.