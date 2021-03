Resident Evil Village: Edizione Steelbook esclusiva in preordine su Amazon

Una nuova edizione di Resident Evil Village è comparsa su Amazon.it, si tratta dell'esclusiva versione Steelbook per PlayStation 5, PS4 e Xbox One/Xbox Series X, ora disponibile per il preordine.

Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati. Proprio mentre stanno costruendo la loro nuova vita insieme, la tragedia li colpisce ancora una volta. Chris Redfield, il leggendario eroe della serie Resident Evil, ricompare nella loro vita e la sconvolge orribilmente. Ethan, devastato, si ritrova in un remoto villaggio Innevato in cerca di risposte, dopo essere stato gettato in un incubo completamente nuovo.

Questa edizione esclusiva per Amazon.it include oltre al gioco la custodia Steelbook che potete vedere qui sotto, se siete interessati vi lasciamo il link per il preordine di Resident Evil Village Edizione Steelbook al prezzo di 74.99 euro, l'uscita è prevista per il 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Fate attenzione se ricevete una email per l'accesso anticipato a Resident Evil Village, Capcom ha confermato come si tratti di un fake dunque non aprite il messaggio e non cliccate sui link contenuti nello stesso.