Resident Evil Village e Elden Ring tra i giochi in sconto per Pasqua

Si rinnovano le offerte solo online di Unieuro, con una vasta selezione di videogiochi in vendita a prezzo scontato solamente sull'eCommerce della compagnia, in promozione fino al 17 aprile.

Tra i giochi in sconto troviamo Ghostwire Tokyo per PS5 a 59.99 euro, Elden Ring a 64.99 euro, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a 59.99 euro, Just Dance 2022 a 49.99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch a 19.99 euro e Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok Edition a 34,99 euro.

E ancora, Fitness Boxing 2 per Nintendo Switch a 39.99 euro, Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch a 39.99 euro, Monster Energy Supercross 5 a 54.99 euro, Resident Evil Village a 59.99 euro, Assetto Corsa Competizione Day One Edition a 34.99 euro, Tiny Tina's Wonderlands a 64.99 euro e Babylon's Fall a 59,99 euro.

Questi sono solamente alcuni dei titoli in sconto, sul sito di Unieuro trovate tutti i videogiochi in offerta e la selezione si allarga anche agli accessori per console come cuffie, controller e cavi, senza dimenticare i PC da gaming e gli accessori come sedie, mouse e tastiera, oltre ai monitor e altri prodotti. Gli sconti sono validi fino al 17 aprile, solo ed esclusivamente online sul sito di Unieuro.