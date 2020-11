Resident Evil Village: 33 secondi di gameplay su PS5 con Naomi Osaka e Michael B. Jordan

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo video promozionale di PlayStation 5 che vede la tennista Naomi Osaka impegnata a giocare con la console, durante il filmato viene mostrata anche una brevissima sequenza di gameplay di Resident Evil Village.

La clip dura appena 33 secondi (andate minuto 1:46 del video che trovate in apertura per vederla) ed è dunque difficile commentare quanto visto, in ogni caso si tratta di materiale che farà sicuramente felici coloro che aspettano il nuovo episodio della serie Capcom.

"Ritorna Resident Evil, con l'ottavo capitolo della serie principale. Resident Evil Village ha lo scopo di rivoluzionare il mondo dei survival horror. Anni dopo aver vissuto un'esperienza da incubo, Ethan Winters è riuscito a ricostruire una vita normale assieme alla sua famiglia. Questa vita gli sarà strappata da colui che da tutti è considerato un eroe, Chris Redfield."

Resident Evil Village è atteso nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le versioni per PS4 e Xbox One sono ancora in forse, Capcom sta valutando molto attentamente se pubblicare il gioco anche su queste due piattaforme, per il momento non è arrivato un no definitivo ma il team sta cercando di capire se l'esperienza possa risultare gratificante anche su console di attuale generazione oppure no.