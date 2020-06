Resident Evil Village esce nel 2021: ecco le prime immagini, maggiori dettagli in estate

Subito dopo la fine dell'evento PS5, Capcom ha pubblicato un video messaggio dei due produttori di Resident Evil Village, Tsuyoshi Kanda e Peter Fabiano, i quali discutono di alcuni aspetti legati alla nuova produzione della casa di Osaka.

Viene chiarito come Village utilizzerà una nuova versione del RE Engine, il motore grafico sviluppato da Capcom appositamente per la serie Resident Evil, questa nuova versione dell'engine sarà ottimizzata per le piattaforme Next-Gen, non a caso Resident Evil Village non uscirà su PS4 e Xbox One, essendo previsto unicamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

I produttori confermano il lancio in un non meglio precisato periodo del 2021 e fanno sapere che Resident Evil Village tornerà a mostrarsi questa estate, durante la prossima stagione avremo un nuovo assaggio del gioco, anche se non sono state annunciate tempistiche precise riguardo le future presentazioni. In calce alla notizia trovate le prime immagini di Resident Evil Village che permettono di dare un primo sguardo alle ambientazioni, ai personaggi ed al comparto tecnico.

Cosa ne pensate del nuovo survival horro Capcom? Il trailer di Resident Evil Village vi ha convinto oppure no? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.