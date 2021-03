Resident Evil Village esce anche su PS4 oppure no?

Resident Evil Village esce il 7 maggio ma su quali piattaforme arriverà il nuovo gioco della serie horror di Capcom? Su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S certamente, ma uscirà anche su PS4 e Xbox One oppure no?

La risposta a questa domanda è positiva: Resident Evil Village esce anche su PS4 e Xbox One, oltre a PC, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Se non siete ancora passati alla nuova generazione di console potrete in ogni caso acquistare il gioco, oltretutto Resident Evil Village supporta l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X/S, una bella notizia per tutti coloro che compreranno la versione old-gen, aggiornabile a costo zero.

Comprando RE Village su Stadia avrete il Controller e Chromecast gratis, avete capito bene, Google e Capcom regalano un Controller Stadia e Chromecast a tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco su Stadia in versione Standard (69.99 euro) o Digital Deluxe (79.99 euro), in maniera simile a quanto accaduto a dicembre con Cyberpunk 2077.

Una nuova demo di Resident Evil Village è in arrivo nelle prossime settimane e a differenza di Maiden (demo pubblicata a gennaio) questa versione di prova sarà tratta dal gioco completo. Ad aprile inoltre si terrà un nuovo episodio di Resident Evil Showcase con nuovi dettagli e informazioni sul nuovo capitolo della saga.