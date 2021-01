Resident Evil Village esce anche su PS4 e Xbox One, seconda demo in primavera

Nato come gioco next-gen, Resident Evil Village arriverà anche sulle console di vecchia generazione in contemporanea con il lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S previsto per il 7 maggio.

Capcom ha annunciato anche l'upgrade next-gen gratis per Resident Evil Village, chiunque sia in possesso di una copia del gioco per PS5 e Xbox One potrà scaricare a costo zero l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Indubbiamente una bella notizia per chi non è ancora passato alle console di attuale generazione ma ha in programma di fare questo passo in futuro e non vuole rinunciare a godere dell'esperienza di Resident Evil Village.

Altra notizia passata sotto traccia riguarda l'arrivo di una seconda demo giocabile di Resident Evil Village. La Visual Demo Maiden è disponibile solo su PS5 ma Capcom fa sapere che "una nuova e diversa demo per tutte le piattaforme sarà disponibile entro la fine della primavera."

Resident Evil Village è atteso per il 7 maggio su tutte le piattaforme citate, lo stesso giorno arriverà anche Resident Evil Re:Verse, gioco multiplayer incluso gratuitamente in Village, adottando quindi la stessa tecnica vista con Resident Evil Resistance, distribuito insieme a Resident Evil 3 Remake.