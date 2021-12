Resident Evil Village, espansione in arrivo? La clip dei TGA lo mostra in terza persona

Nella cornice dei The Game Awards 2021 e dei suoi tanti annunci potremmo aver assistito a una "World Premiere nascosta": a suggerirlo è lo stesso Geoff Keighley invitando gli appassionati a focalizzarsi su una clip dello show dedicata a Resident Evil Village.

Il giornalista e presentatore della kermesse videoludica losangelina ha infatti pubblicato sui social un fotogramma dell'evento con una versione inusuale del kolossal horror di Capcom: nella clip in questione, Resident Evil Village ha una visuale in terza persona!

Dopo essere sfuggita agli spettatori dei Game Awards 2021, la scena che immortala Ethan di schiena mentre osserva il Castello Dimitrescu sta alimentando la curiosità degli appassionati e scatenando, come facilmente intuibile, una ridda di indiscrezioni e voci di corridoio sul possibile annuncio a breve di un'espansione di Resident Evil Village.

Tra i fan che stanno partecipando a questa discussione, sono però in molti a ricordare come RE Village vanti già una visuale in terza persona grazie al lavoro portato avanti in questi mesi dai modder. Nel tweet condiviso da Keighley, però, non viene fatta alcuna menzione a un possibile errore commesso da chi ha montato quel video, di conseguenza è lecito guardare a questa clip come ad una possibile anticipazione sull'arrivo in via ufficiale dell'inquadratura in terza persona con un update gratuito o come parte di un più corposo pacchetto aggiuntivo che vada a espandere anche la storia dell'opera a tinte oscure di Capcom. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.