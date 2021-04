Resident Evil Village: esploriamo il villaggio e il Castello Dimitrescu nel nuovo gameplay

Lo scorso weekend Capcom ha reso disponibile la demo di Resident Evil Village su PlayStation in accesso anticipato, un nuovo slot di prova è previsto per il prossimo fine settimana in attesa della demo per tutti a inizio maggio. Ma le sorprese non sono ancora finite.

Capcom ci ha offerto la possibilità di assistere a una presentazione estesa del gameplay di Resident Evil Village grazie alla quale abbiamo potuto apprezzare le atmosfere del gioco e la cura riposta nella caratterizzazione dei personaggi e nella realizzazione di quello che sembra essere un impianto ludico di assoluta qualità.



Vi abbiamo proposto un confronto della demo di Resident Evil Village su PS4 PRO e PS5 mentre nella nostra nuova anteprima di Resident Evil Village ci siamo potuti spingere oltre approfondendo vari aspetti della produzione della casa di Osaka, la quale sembra intenzionata non tanto a reinventare il genere dei survival horror, quanto a consolidare l'ottimo lavoro svolto con Resident Evil VII Biohazard, titolo che ha segnato la rinascita della serie dopo la tiepida accoglienza riservata a Resident Evil 6 e a spin-off come Resident Evil Revelations 2.



Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima del gameplay esteso di Resident Evil Village ricordandovi che il gioco uscirà il prossimo 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Google Stadia.