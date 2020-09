Resident Evil Village: Ethan protagonista di un video diario, nuovo look per Chris

Sono tante le notizie svelate da Capcom in occasione del Tokyo Games Show 2020, tutto digitale: tanto per cominciare, la casa di Osaka ha svelato che intende portare Resident Evil Village anche su PS4 e Xbox One, anche se al momento non può fare promesse.

Un'apertura che fa senza dubbio piacere, specialmente a chi non intende passare alla prossima generazione in tempi brevi, ma avremmo preferito delle notizie certe. Per fortuna Capcom si è fatta perdonare snocciolando nuove informazioni sul gioco nell'ambito di video diario dello sviluppo che ha visto la partecipazione del Director Morimasa Sato, dell'Art Director Tomonori Takano e del Producer Peter Fabiano.

L'approfondimento si è focalizzato in special modo su Ethan Winters, già protagonista di Resident Evil 7, che in Village avrà un ruolo ancor più predominante. Stando a quanto affermato da Sato, nel precedente episodio Ethan era un "personaggio trasparente", il cui ruolo era semplicemente quello di rappresentare una finestra sul mondo di gioco per i giocatori. La musica cambierà in Village, che lo vedrà nuovamente protagonista e con una personalità meglio definita.

"Cos'è per me il Villaggio? Prende Ethan, in quanto essere umano e personaggio... prende tutti gli aspetti di Ethan e racconta la sua intera storia. Ho deciso di partire dall'Ethan Winters che abbiamo creato in Resident Evil 7, e portare a compimento la sua storia. È questo il nucleo del gioco", ha concluso Sato.

Trovate il video diario degli sviluppatori in cima a questa notizia. Durante il Tokyo Game Show 2020 Capcom ha pubblicato le key art dei due personaggi principali, Ethan e Chris. Quest'ultimo, come potete vedere in galleria, si presenta con un nuovo look. Resident Evil Village è attualmente previsto su PS5, Xbox Series X/S e PC nel 2021, e potrebbe avere una modalità roguelite.