Resident Evil Village: i fan criticano lo streaming 'al buio' del TGS 2020

C'è però chi, in maniera decisamente più costruttiva, ha preferito soprassedere su questo scivolone comunicativo di Capcom per focalizzarsi sulle informazioni snocciolate da Kano durante la sua prova. Nella demo di Resident Evil Village a cui ha potuto accedere in anteprima, il comico giapponese ha espresso il suo entusiasmo per l' intelligenza artiticiale dei nemici e dei mostri , definendola come sensibilmente superiore rispetto all'IA degli avversari affrontati in Resident Evil 7 Biohazard .

Making a random guest playing the game in front of all your watchers face and not even showing what he's playing? Wtf Capcom? You want us to buy the game or whut? — Buffshark (@BuffSherk) September 27, 2020

But seriously tho, the marketing has been trash of RE8 so far. Showing trailers with teases and no gameplay that tell us nothing. C'mon capcom... #TGS2020 #CTL2020 — Brandon Hawkins (@Fightgameplay3r) September 27, 2020

Sorry to say this have been worst Tokyo game show ever — Graham (@PSFanView) September 27, 2020