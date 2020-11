Resident Evil Village: finestra di lancio e demo, in arrivo un Battle Royale di RE?

Un gigantesco leak ai danni di Capcom ha rivelato quelli che sembrano essere i piani della casa di Osaka per il lancio di Resident Evil Village, il nuovo episodio della serie atteso nel corso del 2021.

Secondo quanto riportato, Village uscirà ad aprile 2021 su PC, PS5, Xbox Series X/S e anche su console old gen come PlayStation 4 e Xbox One, il publisher avrebbe anche programmato il lancio di una demo prima dell'uscita del gioco.

Il leak ha svelato poi ulteriori dettagli sui progetti a tema Resident Evil, come l'esistenza di un gioco multiplayer conosciuto internamente come il nome in codice Project Highway/Village Online e definito "un Battle Royale o qualcosa di simile", inoltre si parla anche di Resident Evil 4 per Oculus Rift e di accordi dietro le quinte, con Google che avrebbe pagato dieci milioni di dollari per portare Resident Evil 7 e Resident Evil Village su Stadia, mentre l'esclusiva per Resident Evil 7 VR, DLC in anteprima e demo su PS4 sarebbe costata a Sony cinque milioni di dollari.

C'è da dire che molte informazioni emerse sembrano risalire al 2018 e dunque tante cose potrebbero essere cambiate da allora, per quanto riguarda Resident Evil Village su PS4 e Xbox One, Capcom ha più volte ribadito come al momento non ci sia nulla di certo sebbene il team stia lavorando anche in questa direzione.