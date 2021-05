Resident Evil Village finito in 1 ora e 43 minuti dai Lost in Dice, nuovo record italiano

Da sempre i giochi della serie di Resident Evil ben si prestano alle speedrun, e i giocatori di tutto il mondo si sono immediatamente riversati sul recente Resident Evil Village per scoprire tutti i segreti del mondo di gioco del survival horror e riuscire a terminare l'esperienza nel più breve tempo possibile.

Già vi avevamo parlato di come lo YouTuber DotDot avesse registrato i primi numeri da record sul nuovo horror game di Capcom, e sembra che il materiale offerto dall'appassionato abbia fatto da ottima guida al gruppo di ragazzi di Lost in Dice.

Come dimostrato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, i Lost in Dice hanno recentemente stabilito il nuovo record italiano di speedrun di Resident Evil Village, riuscendo ad arrivare ai titoli di coda in 1 ora, 43 minuti e 45 secondi. La run è stata giocata in New Game Plus ed è tipo di Any%, ovvero quando il giocatore si pone come unico obiettivo quello di terminare il titolo, senza badare alle eventuali side quest lasciate indietro e senza farsi scrupoli nell'utilizzare eventuali glitch e bug che possano accelerare la partita.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Resident Evil Village è disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una guida per finire il gioco a difficoltà Villaggio delle Ombre.