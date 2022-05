Resident Evil Village finito in due ore: la nostra speedrun con Gidano!

Con oltre sei milioni di copie vendute per Resident Evil: Village, il survival horror di casa Capcom si è rivelato essere un grande successo all'interno della storica serie videoludica.

L'immaginario della seconda avventura di Ethan Winter ha infatti conquistato il pubblico, tra lupi mannari, streghe e vampire, inclusa l'ormai iconica Lady Alcina Dimitrescu. Per esplorare i segreti nascosti di Resident Evil: Village, sui canali di Everyeye ci ha di recente raggiunto Gidano, pronto ad accompagnarci in un'epica speedrun del gioco. Con l'obiettivo di terminare il titolo in meno di due ore, il noto content creator e il nostro Alessandro Bruni hanno trascorso insieme una ricca serata sul Canale Twitch di Everyeye.

Nei panni di Ethan, il team di Everyeye ha dunque esplorato i meandri del maniero tratteggiato dagli artisti Capcom, alla ricerca di vie nascoste e scorciatoie argute con le quali aggirare i vincoli previsti dagli sviluppatori. Un modo diverso di vivere Resident Evil: Village, che apre un'interessante finestra sul mondo delle speedrun. Se siete curiosi di sapere come è andata, ma vi siete persi la diretta, non temete: l'intera live in compagnia di Gidano e Alessandro Bruni è infatti disponibile in replica. Potete trovare il video direttamente in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Buon divertimento!