Resident Evil Village e il finto accesso anticipato: si tratta di una truffa

Sembra che sempre più spesso vi siano gruppi di malintenzionati che approfittano dell'hype dei videogiocatori nei confronti di specifici titoli per mettere in atto delle vere e proprie truffe al fine di sottrarre loro dati sensibili. L'ultimo gioco ad aver subito un simile trattamento è stato Resident Evil Village.

Sembra infatti che alcuni videogiocatori stiano ricevendo una mail, perfettamente confezionata da chi ha architettato la truffa, che invita a scaricare una serie di file per accedere ad una versione preliminare del survival horror targato Capcom. Non è chiaro quale tipo di virus contengano i file, ma in ogni caso si tratta di software malevolo che non ha alcun tipo di collegamento con Resident Evil Village e che gli stessi sviluppatori hanno invitato ad ignorare.

Ecco il messaggio dell'azienda di Osaka:

“Vogliamo informarvi che questi messaggi non provengono da Capcom e rappresentano tentativi di phishing da parte di terzi. Se avete ricevuto una mail simile, vi invitiamo a non scaricare alcun file o a rispondere, eliminando immediatamente il messaggio.”

Vi ricordiamo che questa non è la prima volta in cui accade qualcosa di simile e proprio qualche settimana fa vi abbiamo raccontato delle truffe legate alla falsa beta di Far Cry 6, molto simile a quella di Resident Evil Village.