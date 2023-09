Resident Evil Village: a quanti fps gira su iPhone 15 Pro?

Ieri sera siamo stati colti di sorpresa con l'annuncio dell'arrivo di Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village su iPhone 15 Pro con tanto di supporto al Ray Tracing. A distanza di qualche ora dall'inatteso reveal dell'azienda di Cupertino, sono arrivati anche alcuni dettagli tecnici sull'ultima avventura di Ethan Winter.

Poco dopo il keynote di Apple, alcuni fortunati giornalisti hanno potuto assistere ad una demo di Resident Evil Village in movimento sugli smartphone di nuova generazione e, stando alle testimonianze di chi ha potuto osservare il titolo Capcom, il framerate sembra essere bloccato a 30 fotogrammi al secondo. Al netto di questo limite, che passa in secondo piano se si considera che il gioco gira nativamente su un cellulare, pare che il titolo sia molto stabile e non presenti scatti o altro genere di imperfezioni.

Tra le varie novità emerse dalla presentazione troviamo anche quella relativa agli acquisti. Apple ha dichiarato che per tutti questi prodotti sarà attivo il cross-buy e basterà acquistare una copia su App Store per poter giocare su iPhone, iPad e Mac.

Vi ricordiamo che i due capitoli della serie Capcom e Death Stranding arriveranno su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max entro la fine dell'anno, ma Apple ha confermato che tra i titoli in uscita nella prima metà del 2024 vi è anche Assassin's Creed Mirage.