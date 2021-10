Resident Evil Village: i futuri DLC saranno gratis? Lo suggerisce il report di Capcom

Si inizia a parlare con frequenza sempre maggiore dei contenuti aggiuntivi per Resident Evil Village attualmente in sviluppo presso gli studi di Capcom. Voci di corridoio evidenziano che i DLC di Resident Evil Village saranno collegati a Resident Evil 9, e che la casa di Osaka avrebbe in programma al massimo tre espansioni.

Dal report annuale di Capcom relativo al 2021 emergono ulteriori importanti dettagli sui contenuti aggiuntivi previsti per l'ottavo capitolo della serie: sembra infatti che il colosso giapponese abbia in programma di distribuire i DLC in maniera gratuita. Ciò si evince in maniera chiara da una dichiarazione della compagnia che si può trovare a pagina 48 del report: "Spingeremo il nostro servizio clienti verso una più chiara comprensione dei trend e delle preferenze dei giocatori, costruendo anche un modello di business specifico per le attività online, tenendo conto anche della situazione relativa ai DLC gratis in sviluppo per titoli come Monster Hunter Rise e Resident Evil Village".

Capcom non menziona il tipo di DLC a cui si riferisce: potrebbe trattarsi delle espansioni in programma, ma anche di possibili contenuti minori in arrivo prossimamente. Scopriremo nel prossimo futuro cosa bolle in pentola, nel frattempo ricordiamo che l'ultimo esponente della storica serie survival horror si è rivelato un grande successo: Resident Evil Village ha venduto 5 milioni di copie, raggiunte in soli 5 mesi di commercializzazione.