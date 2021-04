Resident Evil Village, aspettando la demo: guardiamola in azione su PS5

I videogiocatori statunitensi sono stati più fortunati di noi: mentre da queste parti continuiamo ad attendere la pubblicazione della Gameplay Demo di Resident Evil Village su PS4 e PS5, fissata alle ore 18:00 di oggi 18 aprile (il preload è già disponibile), ai nostri colleghi d'oltreoceano si sono già spalancate le porte del villaggio.

In questa nuova demo di Resident Evil Village (la seconda, dopo l'esperienza di Maiden di qualche mese fa) viene concesso un tempo limitato per esplorare le aree messe a disposizione. La pubblicazione su tutte le piattaforme è prevista per il prossimo 2 maggio, con 60 minuti di gioco libero nel villaggio e nel castello, ma ai giocatori PlayStation è stato offerto un accesso anticipato suddiviso in due fasi: oggi 18 aprile hanno a disposizione 30 minuti per esplorare il villaggio, mentre domenica 25 aprile avranno un'altra mezz'ora per addentrarsi nel castello.

In Italia, ricordiamo, l'accesso è consentito a partire dalle 18:00, ma ai videogiocatori americani sono già stati concessi 30 minuti per esplorare il villaggio su PS4 e PlayStation 5. Se proprio non riuscite ad attendere oggi pomeriggio, oppure se non avete a disposizione le console di casa Sony, potete già immergervi nelle atmosfere di Resident Evil Village guardando i filmati di gameplay allegati a questa notizia, entrambi tratti da PS5 e comprensivi dell'intero playthrough.

Il gioco completo verrà lanciato il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Durante l'ultimo showcase è stato mostrato un nuovo trailer di Resident Evil Village incentrato su storia e ambientazioni, ed è stata annunciata l'inclusione della Modalità Mercenari.