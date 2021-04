Resident Evil Village, Gameplay Demo: al via il preload su PS4 e PS5, ecco come scaricarla

Tra gli annunci più interessanti dell'ultimo Showcase dedicato a Resident Evil Village troviamo sicuramente il reveal della seconda demo gratuita, la quale ci permetterà finalmente di provare con mano anche il gameplay del survival horror Capcom.

Sebbene questa seconda demo non sia un'esclusiva PlayStation come accaduto con Maiden, i possessori di una console Sony avranno l'opportunità di provare con largo anticipo i contenuti della versione dimostrativa nei prossimi due weekend e, a questo proposito, è già possibile effettuare il preload dei file necessari per giocare durante le sessioni di test.

Ecco di seguito i link per effettuare il download della demo sulle console Sony:

Vi ricordiamo che la prima fase d'accesso anticipato alla demo sarà disponibile solo la prossima domenica 18 aprile 2021 dalle ore 17:00 alle 01:00 del mattino del 19 aprile 2021 e durante questo arco di tempo sarà possibile per i giocatori PlayStation esplorare il villaggio per un totale di 30 minuti.

In attesa di poter giocare la demo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su risoluzione e framerate di Resident Evil Village su console e Stadia.