Resident Evil Village: gameplay tra horror e azione!

Riassumiamo insieme tutti i dettagli finora emersi sul gameplay di Resident Evil Village, il nuovo capitolo della storica serie action horror di Capcom che arriverà nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Grazie alle fugaci apparizioni negli eventi digitali organizzati da Sony per presentare PlayStation 5, e all'ultimo evento mediatico che ha coinvolto gli spettatori del Tokyo Game Show 2020, gli autori giapponesi hanno mostrato gli elementi fondanti dell'esperienza ludica di Resident Evil Village.

I brevi ma intensi video proposti da Capcom hanno dato modo agli appassionati di familiarizzare, ad esempio, con il sistema deputato alla gestione dell'equipaggiamento di Ethan Winters. L'incubo interattivo in cui dovremo calarci nei panni di Ethan sarà foriero di novità: alla già citata riformulazione della gestione dell'arsenale, s'accompagneranno infatti degli scontri con nemici e boss dall'intelligenza più evoluta, una maggiore capacità di esplorazione dello scenario e una trama che reagirà dinamicamente alle azioni intraprese dal nostro alter-ego.

Consapevoli della lunga attesa per le nuove informazioni su RE8, ci affidiamo a questo video speciale e all'approfondimento di Giuseppe Carrabba su combat system e storia di Resident Evil Village per riassumere tutti i dettagli emersi in questi mesi sul gameplay, sulla grafica e sulla trama del prossimo kolossal horror di Capcom.