Resident Evil Village: da GameStopZing Lenticular Edition e due bonus preordine

Si avvicina la data di uscita di Resident Evil Village e GameStopZing apre i preordini per l'attesissimo survival horror Capcom. Da GSZ trovate la speciale Lenticular Edition ed effettuando il preorder riceverete due bonus digitali da usare in-game.

Resident Evil Village Lenticular Edition con copertina lenticolare è disponibile per l'acquisto e il preordine nei formati PS4, Xbox One/Xbox Series X e PlayStation 5 al prezzo di 70.98 euro ma ricordatevi che otterrete il 40% di sconto portando indietro un gioco PS5 o Xbox Series X/S valido per la promo.

Effettuando il preordine di Resident Evil Village da GameStopZing avrete in regalo un codice che vi permetterà di riscattare gratis il Kit di Sopravvivenza e il Ciondolo Arma per Mr. Raccoon. I bonus in questione vi verranno consegnati il giorno del lancio al momento dell'acquisto, l'offerta è valida fino al giorno prima dell'uscita. Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Con Village, Capcom vuole espandere la formula già adottata con successo in Resident Evil 7 Biohazard, proponendo un survival horror in prima persona con una trama ricca di colpi di scena e gameplay che metterà a dura prova anche i giocatori più esperti ed esigenti.