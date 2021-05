Resident Evil Village: un gigantesco Lycan sulle colline inglesi per celebrare il lancio

Dopo giorni di speculazioni, il mistero è stato risolto: quel gigantesco Lycan apparso sulle Blackdown Hills nel Somerset, nel Regno Unito, è figlio di un'iniziativa lanciata da capcom per celebrare il lancio di Resident Evil Village, avvenuto quest'oggi in tutto il mondo.

La gigantesca raffigurazione in gesso, alta 58 metri e lunga più di 100 metri, è stata creata interamente nel giro di una nottata, generando parecchio stupore nei visitatori che l'hanno avvistata per la prima volta nella mattinata di domenica scorsa. La meraviglia è aumentata ulteriormente di notte, quando la sagoma si è illuminata completamente, regalando uno spettacolo memorabile. L'ipotesi che potesse trattarsi di un licantropo era già circolata in rete, ma solo quest'oggi, quando Capcom ne ha rivendicato la paternità, tutto ha acquisito un senso. Il logo aggiunto alla base del Lycan dimostra che si tratta di un'originalissima trovata pubblicitaria per il lancio di Resident Evil Village, avvenuto quest'oggi su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC. Nella sua nuova avventura, Ethan Winters deve affrontarne parecchi di queste bestie...

Nelle campagne inglesi ci sono oltre 50 raffigurazioni delle creature più disparate, e il Lycan si è subito candidato come una delle più terrificanti in assoluto. Date un'occhiata ai video e allo scatto allegati a questa notizia per ammirare l'opera in tutto il suo splendore. Avete già acquistato il gioco? Se siete ancora indecisi, potete leggere la nostra recensione di Resident Evil Village.