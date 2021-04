Resident Evil Village: abbiamo giocato la demo del Castello su PS5 e in italiano

Anche stavolta i giocatori statunitensi sono stati più fortunati, ottenendo l'accesso alla seconda parte della demo di Resident Evil Village in anticipo rispetto agli europei. In ogni caso, siamo riusciti ad addentrarci nel Castello scaricando il client dal PlayStation Store USA... ecco com'è andato il nostro viaggio.

Dopo i trenta minuti trascorsi nel Villaggio, Capcom ha concesso ai possessori delle piattaforme PlayStation un'altra mezz'ora per visitare il Castello che lo sormonta, abitato dalla terrificante Lady Alcina Dimitrescu e le sue tre figlie. Inseguiti dalla contessa abbiamo esplorato le lussuose stanze dell'edificio, rese ancor più scintillanti dalla potenza di PlayStation 5, per poi addentrarci nelle sue oscure profondità. Scoprite come è andata nel video gameplay allegato in cima a questa notizia.

Potrete esplorare anche voi il Castello su PS4 e PS5 per un totale di 30 minuti a partire da questa sera, all'interno della fascia oraria compresa tra le 19:00 di oggi 25 aprile e le 03:00 di domani 26 aprile. Con questa nuova sezione si concluderà la fase in accesso anticipato esclusiva per i giocatori PlayStation: la demo di Resident Evil Village tornerà nella sua interezza e su tutte le piattaforme dalle 02:00 di domenica 2 maggio alle 02:00 di lunedì 2 maggio, concedendo a tutti i giocatori 60 minuti per esplorare sia il Villaggio, sia il Castello.

L'uscita del gioco completo è invece fissata per il 7 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Nell'attesa, potete fare la conoscenza dei cinque villain di Resident EVil Village.